Toni Kroos anunciou que vai voltar a jogar pela seleção da Alemanha, três anos depois de ter anunciado a retirado.



«Curto e direto: vou jogar pela Alemanha outra vez em março. Porquê? Porque o selecionador pediu-me, porque estou disposto a isso e porque tenho a certeza que é possível fazer muito mais com a equipa no Europeu do que aquilo que a maioria as pessoas pensa», escreveu nas redes sociais.



O médio de 34 anos tomou a decisão de retirar-se da Mannschaft após o Euro 2020 com 17 golos em mais de 100 internacionalizações.



Aquando do duelo do Real Madrid contra o Leipzig, Toni Kroos já tinha deixado em aberto um possível regresso à seleção alemã, confirmado esta quinta-feira.