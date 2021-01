O Bayern Munique goleou o Schalke por 4-0, em Gelsenkirchen, numa partida da 18.ª jornada da Bundesliga.



Os bávaros ameaçaram o 1-0 por Lewandowski. Em sentido contrário, a equipa da casa, ainda sem Paciência lesionado, ficou perto de adiantar-se no marcar, ma Neuer brilhou. Quem não perdoou foi Thomas Muller: o alemão fugiu à defesa contrária e aproveitou o cruzamento de Kimmich para deixar os campeões alemães e europeus na frente.



O Bayern teve uma entrada de rompante no segundo período e logos aos 53 minutos, Lewandowski trabalhou bem na área, desviou de Fahrmann e fez o 2-0. A formação orientada por Flick fartou-se de criar situações para marcar, mas apenas conseguiu marcar nos instantes finais. Thomas Muller bisou aos 88 minutos e David Alaba fixou o resultado final num pontapé de fora da área.



O Bayern Munique aproveitou as derrotas de Leipzig e Bayer Leverkusen, os principais perseguidores, para aumentar a vantagem no topo da Bundesliga (tem agora mais sete pontos que o segundo). Por sua vez, o Schalke 04 acaba a ronda no último lugar com sete pontos.



Refira-se ainda que Manuel Neuer fez história que chegou ao jogo 197 sem sofrer golos, superando o registo que pertencia a Oliver Kahn.



O 4-0: