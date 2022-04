O Bayern Munique é decacampeão alemão!



Os bávaros confirmaram a conquista do décimo título de campeão consecutivo com um triunfo no 'Der Klassiker' contra o Dortmund por 3-1. Esta vitória permitiu, de resto, à equipa de Nagelsmann abrir o champanhe três jornadas do fim.



Os campeões precisaram de um quarto de hora para marcarem. Na sequência de um pontapé de canto, Goretzka amorteceu de cabeça para Gnabry que dominou de coxa, e sem deixar a bola cair, atirou para o fundo da baliza de Hitz. Quinze minutos depois, o internacional germânico bisou, mas o lance foi invalidado pelo VAR.



O Bayern não marcou aos 30 minutos, marcou aos 34 depois de um erro na saída de bola do Dortmund - com Guerreiro em campo todo o jogo. Muller ficou com a bola e ofereceu a Lewandowski o seu 48.º golo da temporada, o 33.º na Bundesliga.



O Borussia Dortmund reentrou na discussão do resultado no arranque da segunda parte. Kimmich derrubou Marco Reus na área e Emre Can converteu o penálti em golo. O 2-1 animou a partida e pouco depois, Reus viu Neuer impedir-lhe os festejos.



Por outro lado, Hitz também brilhou e negou o bis a Robert Lewandowski. O Bayern guardou a bola nos minutos, mas ainda foi a tempo de marcar novo golo por Musiala, aos 83 minutos, após um corte imperfeito de Raphael Guerreiro.

O Bayern chegou aos 75 pontos e tem mais 12 que o Borussia Dortmund quando há apenas nove pontos em disputa.