O Leipzig voltou a perder na Bundesliga.



No jogo inaugural da 14.ª jornada, os «touros» perderam frente ao Union (2-1) na neve de Berlim. O início de jogo foi frenético, visto que o conjunto da capital germânica marcou na sequência de um pontapé de canto por Taiwo Awoniyi aos seis minutos. No entanto, o Leipzig respondeu de pronto e igualou por Nkunku - o guarda-redes Luthe não fica bem na fotografia - aos 13 minutos.

O golo que acabou por dar o triunfo ao Union Berlim foi apontado por Timo Baumgartl, aos 57 minutos, novamente através de um pontapé de canto. André Silva, titular na equipa do Leipzig, voltou a ficar em branco.



Com esta derrota, a segunda consecutiva, o Leipzig segue no oitavo lugar com 18 pontos enquanto o Union Berlim subiu provisoriamente ao quarto lugar por troca com o Friburgo - tem 23 pontos.