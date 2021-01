O Wolfsburgo recebeu e venceu este domingo o Friburgo, por 3-0, em jogo da 19.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato da Alemanha.

Os golos de John Brooks (21m), Weghorst (39m) e Gerhardt (86m) deram o triunfo à equipa verde, que somou a terceira vitória seguida e assumiu assim ao terceiro lugar isolado, com 35 pontos, tirando proveito da derrota do Bayer Leverkusen (agora quinto, com 32 pontos) no sábado, ante o Leipzig. O Friburgo é nono, com 27 pontos.

No outro jogo do dia, vitória com ultrapassagem do Colónia ao Arminia Bielefeld (3-1). Wolf bisou, com golos aos dez e 28 minutos. Rexhbecaj fez o 3-0 (63m) e Cordova reduziu (73m). O Colónia é 14.º, com 18 pontos e o Arminia caiu para o lugar de play-off de permanência, o 16.º posto, com 17 pontos.