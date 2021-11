A antiga glória do Man. United, Rio Ferdinand - aproveitando a ocasião de partilhar o estúdio com Vincent Kompany - contou uma história do primeiro dérbi que disputou, em 2002, apenas quatro meses após ter sido contratado ao Leeds.

«Perdemos 3-1 em Maine Road [antigo estádio do Man. City]. Foi o primeiro dérbi que joguei e só percebi o quão grande e importante era aquele jogo no balneário», começou por dizer no canal de Youtube 'Rio Ferdinand Presents FIVE'.

«Entrámos no balneário e o treinador fechou a porta. Estava tudo quieto e, de repente, ele explodiu. Naquela altura, Ruud van Nistelrooy era o deus do plantel. Chegou ao balneário com uma camisola do City na mão e só me lembro de Sir Alex Ferguson descarregar nele. Destruiu-o. Disse: ‘se voltar a ver algum de vocês com uma camisola do City, nunca mais jogam por este clube’», continuou.

Nos 25 dérbis de Manchester em que participou, Rio Ferdinand venceu 12.