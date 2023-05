Alexandre Pato está de regresso ao São Paulo, informou o clube brasileiro esta sexta-feira.

O avançado de 33 anos assinou um contrato válido até ao final de dezembro de 2023, «com cláusulas de produtividade».

Pato, de resto, está desde fevereiro a usar as instalações do tricolor paulista para recuperar de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Formado no internacional, Pato vai representar o São Paulo pela terceira vez na carreira: soma 136 jogos e 47 golos pelo tricolor paulista. O atacante conta ainda no currículo com passagens por Corinthians, Milan, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai e Orlando City, onde atuou nos últimos dois anos.