O guarda-redes do Leipzig, Péter Gulácsi, afirmou que levaria três jogadores portugueses para o Leipzig, caso houvesse essa possibilidade: André Silva, Bruno Fernandes ou até Cristiano Ronaldo.

«É uma pergunta difícil, esta temporada jogámos frente a alguns portugueses. O André Silva tem feito uma época fantástica em Frankfurt [ndr: no Eintracht]. No [Manchester] United, o Bruno Fernandes, para mim, é um jogador de classe mundial. Eu escolheria um deles e o Cristiano também podia vir», expressou o guardião de 30 anos, em declarações à Eleven Sports.

Gulácsi cumpre a sexta época no Leipzig e, na seleção da Hungria, está entre as escolhas habituais, pelo que, salvo alguma lesão ou provável não convocatória, deve defrontar Portugal na fase de grupos do Europeu, num grupo onde estão ainda Alemanha e França. Por isso, assume que os magiares não foram «a equipa com mais sorte no sorteio».

«Temos um grupo mesmo forte. Se olharmos para a Alemanha, Portugal e França, mesmo com muita confiança, vamos dizer que não somos favoritos. Vai ser muito difícil para nós, mas o nosso principal objetivo era qualificarmo-nos para esta competição e conseguimos. A partir de agora, podemos jogar sem qualquer pressão, porque podemos conseguir qualquer resultado. Seria uma grande surpresa. Mesmo só com uma vitória, podemos ter a hipótese de seguir em frente. Será o nosso objetivo, fazer uma surpresa frente a uma equipa dessas», expressou.

Especificamente sobre o jogo contra Portugal no Europeu, no grupo F, na primeira jornada, Gulácsi nota que é «muito importante». «Até porque jogamos em casa, em Budapeste», continuou. «Esperamos muito que nessa altura possamos jogar perante os nossos adeptos e isso poderá significar algo mais para nós. É um jogo importante, mas qualquer um dos três jogos poderá ser aquele que nos apura neste grupo. Portugal, se olharmos a sua equipa, tem um lote fantástico de jogadores», concluiu.