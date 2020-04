André Villas-Boas, treinador do Marselha, considera que é «completamente lógico» que o governo francês decrete o fim do campeonato francês esta época.

«É muito cedo para retomar os treinos. As condições de recuperação e, em particular, o protocolo estabelecido pelos médicos, foram muito difíceis de implementar. Eu acho que a decisão é boa e vai na direção do respeito que devemos ter pelas vítimas deste vírus, em França e no mundo», disse o treinador português ao jornal L'Équipe.

Villas-Boas, que orienta o Marselha, segundo classificado da Liga Francesa, lembra que a situação atual «levanta outros problemas aos clubes, um dos quais decisivo e económico, relacionado com as receitas dos direitos televisivos».

«A sobrevivência dos clubes também depende disso [direitos televisivos]. Mas a decisão do governo é lógica e respeitosa com o que estamos a viver neste momento. O mais importante é a saúde e a proteção de todos. Todos devem estar cientes do momento dramático que estamos a viver. Vou falar com o clube para ver o que acontecerá agora para a homologação dos resultados, ou não. Até ao final do campeonato, a classificação era esta», concluiu o técnico do Marselha.

A Liga Francesa de Futebol tinha, inicialmente, planeado o regresso dos jogos, ainda que à porta fechada, a 17 de junho, equacionando a possibilidade de acabar a época a 25 de julho, mas o governo francês já anunciou a proibição da realização de grandes eventos desportivos até setembro.