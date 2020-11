A quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões traz, na terça-feira (20h00), mais um duelo de treinadores portugueses no grupo C, com o Marselha-Olympiakos. O técnico da equipa gaulesa, André Villas-Boas, sublinha que esta é a última hipótese para o clube continuar nas competições europeias em 2020/2021.

A equipa vem de uma vitória importante na liga francesa ante o Nantes, em casa, por 3-1, após a derrota caseira ante o FC Porto, na passada quarta-feira (0-2). E é a partir do último jogo que espera que a sua equipa faça uma transição positiva para defrontar os comandados de Pedro Martins.

«No aspeto ofensivo, espero que consigamos o que fizemos com o Nantes. Dissemos aos jogadores: “joguem com confiança, com as vossas qualidades”. Amanhã o adversário será mais difícil. É experiente, vai lutar pela sua qualificação para a Liga Europa. Contra o Nantes, tivemos muitas ocasiões, pode servir de exemplo. Os nossos laterais destacaram-se com subidas para a frente. Estou preocupado com a vitória. É a nossa última oportunidade de sonhar em continuar na Europa», afirmou Villas-Boas, em conferência de imprensa, frisando a experiência do oponente grego.

«O Olympiakos tem um pouco mais de experiência do que nós na cena europeia, um bom percurso na última época na Liga Europa», referiu, falando ainda que, num eventual apuramento para a Liga Europa, o Marselha tem de fazer muito mais. E abordou também a luta pelo título em França.

«Estamos miseráveis na Liga dos Campeões, deveríamos sair com uma vitória. Se cairmos para a Liga Europa, temos de fazer melhor. Antes que todos comecem a dizer que somos candidatos ao título em França, vou explicar: se o PSG perder o título, devemos, pelo menos, estar perto deles, em posição de ameaçá-los. Esta época as coisas estão um pouco imprevisíveis. Temos de ser regulares. O próximo fim-de-semana é muito importante, com confrontos diretos no topo [Montpellier-PSG e Lille-Mónaco] que podem mudar a classificação», assinalou.

O Marselha ainda não pontuou no grupo C da Liga dos Campeões, está fora da luta pelos oitavos de final e tem forçosamente de vencer o Olympiakos para acalentar hipóteses de ir para a Liga Europa, via terceiro lugar.