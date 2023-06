A mulher do futebolista argentino Ángel Di María enalteceu, esta segunda-feira, a coragem e o orgulho no companheiro, que compareceu no jogo de despedida do compatriota Maxi Rodríguez no fim de semana e acabou ovacionado pelos adeptos do Newell’s Old Boys, clube rival do Rosario Central, onde Di María jogou na Argentina.

«Nunca duvidaste em ir, é teu amigo, não ias falhar. Arriscaste sem medo perante adeptos vizinhos que podiam ter-te assobiado “pelo folclore do futebol” e não só isso não aconteceu, como te ovacionaram de uma forma que não podíamos acreditar. Isto também é Rosario, também se passam coisas bonitas e sentimos orgulho. Centenas de mensagens de gente bonita, a sentirem orgulho em ti. Pessoas que realmente pensam com cabeça, que estão loucas para que voltes, mas que te respeitam e não te insultam, pessoas que entendem o que está bem e o que está mal», referiu Jorgelina Cardoso, através da rede social Instagram, lembrando ainda um episódio com adeptos do Newell’s e do Rosario, respetivamente conhecidos por leprosos e canallas.

«Ontem um leproso e um canalla a darem-te uma mensagem de paz. Que bonito que os nossos filhos vejam isto, que orgulhosa estou de ti e dos amigos que tens. Que sorte que seja uma minoria a procurar o ódio e a gerar mal-estar entre adeptos de um clube e do outro. Continuo a sonhar com o que é possível, com o sermos um só. O que seria a Argentina se nos uníssemos para tudo como naquele 18 de dezembro?», acrescentou, lembrando a final do Mundial 2022, ganha pela seleção sul-americana.

Jorgelina recordou ainda uma fase difícil de Di María na seleção e o desejo do extremo em voltar ao Rosario, clube onde esteve na Argentina antes de rumar ao Benfica, em 2007, clube ao qual está prestes a voltar em Portugal para 2023/24, ainda que o próprio atleta não confirme o regresso.

«Estou muito orgulhosa de ti, por nunca te teres rendido apesar dos insultos que recebias na seleção. Mas muito mais orgulhosa estou de que continues em frente, com o sonho de voltar ao Central! De voltar quando quiseres e não quando te impuserem ou te mandem. Só os que te amam sabem que amas o Central e que não precisas de ir ver um jogo ou ir aplaudir para que sintas o que sentes pelo clube. Faz o que sentires e sempre que tenhas vontade. Sigo-te para todo o lado, eu guardo todas as balas que venham, porque prefiro que me perfurem a mim e não a ti. Tu, ocupa-te de seres feliz a fazer o que amas», afirmou.