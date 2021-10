O futebolista Nuri Sahin foi confirmado, esta terça-feira, como o novo treinador do Antalyaspor, clube da primeira liga da Turquia no qual vai assumir agora, além de jogador, funções no lugar máximo da equipa técnica.

Em comunicado, o Antalyaspor, clube no qual joga o jovem guarda-redes português Diogo Sousa, ex-Sporting, explica que a decisão surgiu «como resultado da reunião entre o conselho de administração e o jogador Nuri Sahin».

Sahin substitui Ersun Yanal, de 59 anos, cuja saída foi também anunciada esta terça-feira.

O médio de 33 anos, que fez formação no Borussia Dortmund, clube que representou durante a maior parte da carreira como sénior, teve ainda uma breve passagem pelo Real Madrid, além de ter jogado no Feyenoord e no Werder Bremen. Mudou-se para a Turquia e para o Antalyaspor em 2020.