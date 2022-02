A Associação de Futebol inglesa (FA) abriu uma investigação depois de o futebolista do Manchester United, Anthony Elanga, ter sido atingido por um objeto oriundo das bancadas de Elland Road, no domingo, no jogo ante o Leeds United.

Elanga foi atingido por um objeto aquando dos festejos do golo de Fred, aos 70 minutos, o que deu a vantagem de 3-2 ao Manchester United na casa do Leeds, antes de o mesmo Elanga ter feito o quarto golo da equipa de Ralf Rangnick, que fechou o resultado no duelo da 26.ª jornada da Premier League. De acordo com a imprensa inglesa, Elanga foi atingido por uma moeda.

A polícia de West Yorkshire, citada pela BBC, referiu que embora não tenha existido «desordem significativa» e que não tenham sido relatados ferimentos de jogadores ou adeptos, ocorreram ofensas «incluindo à ordem pública, lançamento de objetos e violação da ordem de proibição».

Registaram-se ainda cânticos ofensivos por parte de adeptos dos dois clubes e houve nove detidos por desordem.

O vice-chefe da polícia, Russ Foster, citado pela ITV, referiu ainda que houve «um grupo de 70 pessoas que apareceram em Leeds sem ingressos e foram rapidamente identificados», não tendo sido autorizados a entrar.