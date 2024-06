António Oliveira, treinador do Corinthians, está no 'olho do furacão'. O treinador tem sido bastante criticado devido aos resultados do clube, inclusivamente com uma invasão do centro de treinos.

Além disso, já excluiu um jogador do grupo, publicamente - Carlos Miguel, que está na porta de saída. Outro atleta pode seguir o mesmo caminho. Fausto Vera criticou as escolhas do treinador e não ficou sem resposta.

«A melhor forma de conhecer as pessoas é quando as coisas não ocorrem como a queremos, e nestes últimos dias temos conhecido os verdadeiros inimigos de um grupo. Existem algumas coisas que me preocupam nas pessoas. Nesse caso em específico, a falta da verdade», atirou António Oliveira, em entrevista ao Trivela.

«Também gostaria de ressaltar que enquanto treinador prezo, na minha equipa, por jogadores que, além da qualidade técnica, sejam pessoas de caráter e comprometidas com a equipa. Tinha à disposição para a posição do atleta Fausto Vera no começo do Brasileirão, três jogadores que, além das suas qualidades técnicas diferentes, mostraram sempre, diariamente, nos nossos treinos, muito esforço e dedicação: Moscardo, Raniele e Bidon», justificou o filho de Toni.

Segundo a imprensa brasileira, Vera está muito próximo do Atlético de Minas Gerais, que já terá feito uma proposta ao Corinthians.