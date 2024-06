A conferência de imprensa de António Oliveira logo após o empate do Corinthians diante do Athletico Paranaense (1-1), no passado domingo, ficou marcada pelas palavras duras que o treinador português dirigiu a Carlos Miguel, guarda-redes que está a negociar uma transferência para o Nottingham Forest.

Carlos Miguel deveria ter regressado à titularidade no último jogo, depois de ter cumprido um jogo de castigo frente ao Internacional, mas pediu para não viajar devido a uma alegada dor no tornozelo. Foi a gota de água para o treinador português.

«Carlos Miguel não joga mais no Corinthians. Já o disse e falei neste grupo. Só está aqui no clube quem quer e que o faz de forma apaixonada. Muitos que hoje estão nesta posição deviam perceber o sonho de muita gente de poder representar um dos maiores clubes» destacou António Oliveira.

O guarda-redes tem sido notícia devido a uma possível transferência para o Nottingham Forest, situação que deixou o treinador agastado. «Incomodou, incomoda e o Carlos Miguel não vai jogar mais pelo Corinthians. Comigo vão estar aqueles que querem estar no Corinthians. Quem não quiser estar, não vai fazer falta nenhuma», atirou ainda António Oliveira.

O Corinthians está numa posição difícil depois de ter somado o sétimo jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão, mas António Oliveira tem recebido total apoio da direção.

«Não sou novato. Tenho um trajeto, sei como as coisas funcionam. Eu só controlo aquilo que é da minha competência. De resto, desde o primeiro jogo, sou uma pessoa bem recebida. Gosto de estar aqui. Tenho apreço pelo que passo, pela forma de estar, ao longo destes cinco meses, estamos andando no caminho das pedras», destacou ainda.

Veja a conferência de imprensa de António Oliveira: