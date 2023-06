Depois de Wilson Eduardo, há outro jogador portugês a caminho do APOEL de Nicósia, orientado por Ricardo Sá Pinto: Tomané.

Em comunicado, o emblema cipriota informa que tem um «princípio de acordo» com o futebolista português, para um contrato de um ano, mais um de opção.

O avançado de 30 anos, lê-se no comunicado, é esperado no Chipre nas próximas 48 horas, para cumprir as últimas burocracias do negócio e começar a treinar.

Tomané vai assim prosseguir a carreira no estrangeiro, depois de ter jogado no Samsunspor, da Turquia, nas últimas três épocas.