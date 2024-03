O Al Shabab voltou a não vencer na Liga saudita pela terceira jornada seguida. Desta feita, a equipa orientada por Vítor Pereira perdeu na receção ao Al-Fayha por 3-2, numa partida da 23.ª jornada.



Depois de um nulo ao intervalo, os forasteiros abriram o marcador aos 50 minutos por Henry Onyekuru. O avançado nigeriano chegou aos bis aos 74 minutos e pareceu ter decidido a partida. Porém, o Al Shabab reagiu e recuperou da desvantagem de 2-0 com dois golos em três minutos: Al Dakheel marcou na própria baliza (86m) e Diallo assinou o empate (89m).



Balde de água fria para Vítor Pereira no período de compensação. Zaydan marcou o golo da vitória do Al-Fayha aos 90+8 e aumentou para três o número de jogos sem vencer do Al Shabab, 11.º classificado da Liga saudita com 25 pontos, mais sete que a primeira equipa em zona de descida.