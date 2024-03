Terminou sem golos o duelo entre treinadores portugueses na 22ª jornada da liga saudita.

O Al-Khaleej, orientado por Pedro Emanuel, recebeu o Al-Shabab, de Vítor Pereira, numa partida que teve ainda vários jogadores portugueses em ação.

Na formação da casa, Pedro Emanuel lançou de início o capitão Fábio Martins e ainda Pedro Rebocho e Ivo Rodrigues – e ainda o argentino Lisandro López, ex-jogador do Benfica.

Vítor Pereira não teve portugueses, mas fez alinhar o brasileiro Carlos Júnior, que já representou o Rio Ave e o Santa Clara, além de contar com o recém-contratado Ivan Rakitic.

Num jogo com poucas ocasiões, foi o Al-Shabab que esteve mais perto do golo, mas ninguém conseguiu marcar.

A equipa de Vítor pereira está no 11º lugar, com 25 pontos. O Al-Khaleej vem logo atrás, com menos um.