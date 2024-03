O Al Hilal, de Jorge Jesus, recebeu e venceu o Al Ittihad por 3-1, em jogo da jornada 22 da Liga Saudita. Com a 25.ª vitória consecutiva, a equipa do treinador português igualou o registo do Ajax no ano 1995 (entre as épocas 1994/95 e 1995/96) e ficou a dois triunfos do recorde dos 27 do The New Saints em 2016 e a um da série de 26 do Ajax em 1971/1972.

Ruben Neves foi titular no Al Hilal, que não contou com o lesionado Neymar e com o castigado Mitrovic, e que não entrou nada bem no jogo. Aos 12 minutos, Al Hawsawi cruzou da esquerda, com Kanté, ao segundo poste, a cabecear para o fundo da baliza de Bono.

Mesmo sem Benzema e Jota, o conjunto de Marcelo Gallardo criou muitas dificuldades ao emblema do treinador português, que apenas fez o empate aos 40 minutos. Com alguma sorte à mistura, e após um primeiro remate de Ruben Neves, Al Shehri atirou para as redes do Al Ittihad, com a bola ainda a desviar num defesa adversário.

No segundo tempo, o Al Hilal completou a reviravolta. Primeiro, Milinkovic-Savic cruzou de forma perfeita para a cabeça de Malcom aos 59 minutos e aos 67 minutos, o médio sérvio fez nova assistência, desta feita para Abdulhamid, que após uma excelente jogada individual, fez o 3-1 final.

A equipa de Jorge Jesus somou, assim, a 25.ª vitória consecutiva e está a dois triunfos do recorde mundial do New Saints. O Al Hilal continua líder isolado da Liga Saudita, com 62 pontos, mais nove do que o Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, que é segundo classificado e que empatou esta quinta-feira a quatro golos com o último classificado do campeonato.