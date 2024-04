Karim Benzema ficou em branco no empate desta sexta-feira do Al Ittihad, na receção ao Al-Taawon, e já vai em oito jogos sem marcar. O último golo do avançado francês foi no Mundial de Clubes, em dezembro, o que levanta a dúvida sobre se ainda é o mesmo jogador que brilhou no Real Madrid.

«Não é o mesmo jogo nem os mesmos jogadores. Eu preciso de ajuda no campo, não consigo ganhar jogos sozinho», disse Benzema, na zona de entrevistas rápidas.

«Preciso dos outros jogadores, preciso de muitas coisas, mas é diferente. É a minha primeira temporada na Arábia Saudita. Espero terminar bem a temporada, espero vencer, e é isso», concluiu.

Em 30 jogos esta temporada, Benzema leva 15 golos e nove assistências.