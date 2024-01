Aymeric Laporte trocou o Manchester City pelo Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, no verão e cinco meses depois, em entrevista ao AS, deixou críticas ao estilo de vida na Arábia Saudita.

«É uma grande mudança em relação à Europa, mas no final de contas é tudo uma questão de adaptação. Eles não nos facilitaram as coisas. Na verdade, há muitos jogadores que estão insatisfeitos. Estamos a trabalhar nisso todos os dias, a conversar por assim dizer, e a ver se melhora um pouco porque isto é uma novidade para eles também, tendo jogadores europeus que já têm uma longa carreira. Talvez eles não estejam habituados a isso e tenham que se adaptar com um pouco mais de seriedade.»

Laporte afirma que na Europa tudo é diferente.

«Eles tratam de nós, mas não o suficiente para o meu gosto. Ou seja, na Europa pagam-te um bom salário, mas cuidam melhor de ti.»

O defesa do Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, diz mesmo que está dececionado com a Arábia Saudita.

«No momento não pensei nisso, mas se estou dececionado em tão pouco tempo, perguntas-te o que fazer. Esse momento ainda não chegou, mas no futuro poderá chegar se esta dinâmica continuar.»

Laporte lamentou passar três horas por dia no trânsito em Riade e deixou ainda críticas a Guardiola. O jogador, de 29 anos, disse que o técnico espanhol é o melhor treinador tático do mundo, mas preferiu não comentar se Guardiola o ajudou pessoalmente ou se esperava mais dele.

Formado no Athletic Bilbau, o central deixou em aberto a hipótese de regressar ao clube onde começou a carreira.

«Sou adepto e sócio do Athletic. Tenho um contrato de três anos aqui. Há detalhes que não me agradam aqui, como disse, e que a certa altura poderão ser levantados. Neste momento, tudo é muito recente. Certamente não estará no mercado de inverno.»