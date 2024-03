O Al Ittihad aproximou-se do pódio da liga saudita, ao vencer por 3-1 na receção ao Al Feiha, na 25.ª jornada.

Marcelo Gallardo apostou no português Jota de início e também lançou Karim Benzema a titular. O avançado francês regressou após quase um mês de ausência por lesão e, aos 20 minutos, desperdiçou um penálti.

Cinco minutos depois, os visitantes adiantaram-se por Sabiri, precisamente de penálti.

Contudo, antes do intervalo, o Al Ittihad operou a reviravolta, com golos de Hamdallah (30m) e Al Ghamdi (45+2m). Na segunda parte, Al Sahafi (90+4m) fechou as contas do jogo.

O Al Ittihad segue na quarta posição, com 46 pontos, a dois do pódio.

Também esta sexta-feira, o Al Khaleej, de Pedro Emanuel, venceu por 1-0 em casa do Damac.

O golo de Khaled Narey, aos 35 minutos, definiu o desfecho da partida, onde Fábio Martins e Pedro Rebocho foram titulares.