A presença de milhares de pessoas no velório de Diego Armando Maradona, na última quinta-feira, gerou preocupação nas autoridades de saúde argentinas. Num momento em que o mundo trava uma luta contra a pandemia de Covid-19, os aglomerados não são de todo aconselháveis.



Depois de oito meses a cumprir as normas obrigatórias, o que levou a reduzir o número de contágios no país, as autoridades de saúde esperam um aumento do número de infetados nos próximos dias.



«É algo que ultrapassa qualquer coisa que tivesse acontecido, tal como provam as capas dos jornais um pouco por todo o mundo. No entanto, temos de compreender que os ajuntamentos, especialmente em espaços fechados aumentam o risco de contágio», disse o infecciologista Javier Farina ao diário «Olé».



Por sua vez, o chefe de infectologia do Hospital Álvarez, em Buenos Aires, foi um pouco mais crítico em declarações ao jornal «Clarín».



«Estamos a dizer às pessoas para que se reúnam com máscaras, distanciamento social e ao ar livre nas festas de final de ano e depois vemos estas cenas. É de uma incongruência total. Sinto muito pela morte de Maradona. Mas, sabendo que poderiam existir movimentos populares, talvez se devesse ter organizado a despedida num outro local e com menor risco de contágio», referiu.