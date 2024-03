Lionel Messi vai falhar os próximos compromissos da seleção argentina devido a lesão.

O avançado do Inter Miami está a contas com um problema no tendão da perna direita, contraído diante do Nashville, na última quinta-feira.

Os campeões do mundo, refira-se, têm encontros particulares com El Salvador e Costa Rica, a 23 e 27 de março, respetivamente.