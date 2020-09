Mauricio Pochettino foi um dos principais nomes apontados à sucessão de Quique Sétien no FC Barcelona, mas o técnico argentino revelou que nunca recebeu uma oferta do Barça.



Em conversa com a Fox Sports da Argentina, o antigo treinador do Tottenham admitiu que o seu nome «não combina muito com o Barcelona», pelo seu passado como técnico do Espanhol, equipa rival dos blaugrana.



«É claro que todos os que me conhecem sabem do meu passado e de muitas coisas, seria difícil ligar o meu nome ao clube. Exagerei nas minhas afirmações quando disse que preferia trabalhar na minha quinta na Argentina, mas há coisas que não se podem juntar», reconheceu o treinador de 48 anos.



O técnico não conseguiu escapar às perguntas sobre Messi e assumiu que o compatriota seria «o melhor jogador em qualquer liga» que jogue.



Depois de quase cinco épocas e meia ao serviço do Tottenham, Mauricio Pochettino é um treinador livre desde novembro de 2019 e chegou a ser apontado ao Benfica.