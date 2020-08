Depois de não se ter apresentado no domingo para os testes no Barcelona, Lionel Messi não se apresentou esta segunda-feira nas instalações do emblema culé para o regresso aos treinos, avançou esta segunda-feira a imprensa desportiva catalã.

Recorde-se que Lionel Messi informou, através de carta registada, a direção do Barcelona de que não pretende ficar no clube para a próxima época.

O internacional argentino e melhor marcador da história do clube espanhol, com 634 golos, tem ainda mais um ano de contrato, mas tem também uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros cuja validade foi confirmada pela Liga espanhola.