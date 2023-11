O Rosario Central continua a sonhar com o regresso de Ángel Di María, jogador cujo contrato com o Benfica termina no final da época. O técnico do emblema argentino, Miguel Ángel Russo, confessou não estar preocupado com a possível chegada de «Fideo» e que este «acabará» por chegar.



«Di María e Marco Ruben são dois símbolos do clube. Belloso [presidente do Rosário] e eu temos uma instituição preparada para os recebermos. As contratações não me preocupam, isso acabará por acontecer», referiu, em conferência de imprensa.



Di María participou em mais de 40 jogos pelo Rosario antes de chegar ao Benfica em 2007.