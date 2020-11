Num testemunho sincero, Carlitos Tevez admitiu que os últimos meses não têm sido fáceis psicologicamente devido ao estado de saúde do pai, debilitado depois de ter estado infetado com covid-19 e por causa dos diabetes.

Após a derrota do Boca Juniors frente ao Talleres, por 1-0, o internacional argentino revelou que às veze chora no intervalo dos jogos.

«É muito duro, tenho sensações muitos complicadas. Estou bem por um tempo. Ao intervalo às vezes choro. São momentos difíceis. Não consigo explicar. Não é fácil. Vou visitar o meu pai e depois tenho de sair bem para jogar futebol. Não sei onde ir buscar forças», disse, em declarações à ESPN.

Tevez agradeceu depois o apoio que tem recebido os adeptos do Boca: «Isso enche-me a alma. São eles o meu apoio, os que estão. Entrar em campo, ver as tarjas de apoio… enche-me o peito. Estou de pé, com a minha família.»