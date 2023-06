Houve golo «português» na Bombonera este domingo, no jogo de homenagem a Juan Román Riquelme, entre jogadores do Boca e jogadores da seleção argentina que jogaram com o antigo médio.

Entre muitas estrelas, houve ex-jogadores de Benfica e FC Porto, como Jorge Bermudez ou Hugo Ibarra na equipa do Boca que defrontou uma formação argentina capitaneada por Leo Messi, mas que contou também com Di María, Pablo Aimar, Saviola e Lucho González.

Os últimos três, de resto, foram assobiados pelos adeptos, uma vez que representaram o River Plate, o maior rival do Boca Juniors. Ironicamente, o primeiro golo do jogo foi uma assistência de Saviola para Lucho.

No momento do golo do antigo capitão dos dragões, esses assobios voltaram a repetir-se, embora de forma tímida.

Ora veja: