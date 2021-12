O Olympiakos, de Pedro Martins, alcançou este domingo a oitava vitória consecutiva no campeonato grego, no triunfo caseiro frente ao Aris (1-0).

Pape Cissé, aos 54 minutos, fez o único golo do encontro, após assistência do português Rony Lopes.

Com este resultado, o Olympiakos segue confortavelmente na liderança da tabela classificativa, com mais oito pontos do que o AEK, segundo classificado. O Aris, que contou com Bruno Gama a saltar do banco, é sétimo, com 17 pontos.