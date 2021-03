Não ata nem desata. O empate a uma bola entre o Colónia e o Werder Bremen, equipas histórias do futebol alemão, mantém ambos em zona muito desconfortável na liga alemã. O Colónia passa a ser 14º, três pontos acima da zona de despromoção, e o Werder Bremen é 12º.



Joshua Sargent marcou para os visitantes e Jonas Hector, experiente internacional alemão de 30 anos, empatou aos 83 minutos. Hector está desde 2012 no Colónia e nem na descida à segunda divisão abandonou o clube. Tem 43 internacionalizações pela Mannschaft.



No outro jogo deste domingo, Arminia Bielefeld e Union Berlim empataram a zero bolas. O Union está num excelente sétimo lugar e o Arminia é 16º, o primeiro abaixo da linha de água.