Apesar da juventude, Bukayo Saka é já uma das principais figuras do futebol inglês e, particularmente, do Arsenal. Numa entrevista concedida aos meios de comunicação dos gunners, o extremo de 21 anos confessou que desde muito cedo sentiu paixão pelo futebol e, embora não se tenha inspirado em nenhum futebolista, Cristiano Ronaldo era aquele que admirava.

«Quanto mais velho eu ia ficando, mais me apaixonava pelo futebol. Joguei muito, mas também vi muito futebol. Eu adorava o Cristiano Ronaldo. Muitas outras crianças da minha idade também adoravam vê-lo», começou por dizer, antes de apontar as características que mais apreciava no internacional português.

«As diferentes coisas que ele conseguia fazer em campo. As habilidades dele, a maneira como ele batia livres… Acho que muitos de nós costumávamos tentar imitar isso», completou.

Esta temporada, Saka soma 14 golos e 11 assistências em 46 jogos pelo segundo classificado da liga inglesa.