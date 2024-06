O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu por 3-0 na visita ao Fortaleza na noite de quarta-feira, em jogo da 12.ª jornada do Brasileirão, tendo desperdiçado a possibilidade de subir à liderança, dado que o líder Flamengo também perdeu.

Juan Martín Lucero bisou para o Fortaleza, com golos aos nove e 47 minutos. Bruno Pacheco, ao minuto 69, fez o outro golo do Fortaleza.

Num dos dois duelos da noite entre treinadores portugueses, o Botafogo, de Artur Jorge, recebeu e venceu o Bragantino, de Pedro Caixinha, por 2-1.

Carlos Eduardo, com golos aos 21 e 52 minutos, assinou a reviravolta do Botafogo, que esteve em desvantagem desde o minuto seis, graças ao golo de Lucas Evangelista.

O outro duelo entre treinadores portugueses, no Corinthians-Cuiabá, terminou empatado a um golo. O Cuiabá, treinado por Petit, marcou por Marllon aos cinco minutos. O Corinthians, orientado por António Oliveira, chegou ao empate por Matheus Bidu, ao minuto 86.

Nos restantes quatro jogos da noite, o líder Flamengo perdeu por 2-1 na visita ao Juventude. O Bahia aproveitou os deslizes no topo da tabela, venceu o Vasco por 2-1 e subiu ao 2.º lugar, com 24 pontos, os mesmos do líder Flamengo. Já o Cruzeiro bateu o Athletico Paranaense por 2-0 e o Atlético Mineiro venceu por 2-1 na visita ao Internacional.

O Botafogo igualou o Palmeiras e ambos estão com 23 pontos, nos 3.º e 4.º lugares, respetivamente. O Bragantino é 7.º com 18 pontos, o Cuiabá é 14.º com 12 pontos e o Corinthians está em zona de descida, no 18.º e antepenúltimo lugar, com nove pontos.