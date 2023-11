É um dos grupos mais equilibrados da Liga dos Campeões da Ásia, com três equipas a lutar pelo primeiro lugar e pela consequente passagem aos oitavos de final da prova.

No Grupo B, o Al Sadd, do Qatar, precisava de vencer o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, para manter as esperanças de qualificação.

O ex-sportinguista Gonzalo Plata, internacional equatoriano, marcou o primeiro golo, logo aos nove minutos. Aos 60, o argelino Bounedjah dobrou a vantagem, a passe do Pedro Ró-Ró, o defesa internacional qatari que nasceu em Portugal e foi formado no Benfica.

Lidera o grupo o Nasaf, do Uzbequistão, com 10 pontos, mais dois do que o Al Sharjah e mais três do que o Al Sadd.