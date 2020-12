O Valência empatou este sábado na receção ao Athletic Bilbao, 2-2, em jogo da 13.ª jornada da Liga espanhola.

Com Gonçalo Guedes no onze titular, o clube che adiantou-se no marcador aos 26 minutos, fruto de um penálti de Carlos Soler.

Na segunda parte, no entanto, a formação basca deu a volta ao marcador: Villalibre fez o 1-1 aos 55 minutos e Raul García virou o resultado aos 79m, de penálti.

Já com Thierry em campo, a equipa da casa ainda chegou ao empate: Manu Vallejo, a sete minutos dos 90, fez o 2-2 final.

Assim, as duas equipas seguem no décimo lugar da La Liga, com os mesmos 14 pontos, embora o Valência tenha um jogo a mais.