O Atlético de Madrid marcou uma posição relativamente aos cânticos racistas que se ouviram nas redondezas do Estádio Cívitas Metropolitano, momentos antes do dérbi com o Real Madrid, no passado domingo, e que tinham como alvo Vinícius Jr.

«O Atlético de Madrid condena veementemente os cantos inadmissíveis de uma minoria de adeptos fora do estádio antes do dérbi. O racismo é um dos maiores flagelos da nossa sociedade e infelizmente o mundo do futebol e os clubes não estão isentos da sua presença», lê-se na nota dos colchoneros emitida esta tarde.

«Esses cânticos causam-nos uma enorme repulsa e indignação e não permitiremos que nenhum indivíduo se esconda atrás das nossas cores para proferir insultos racistas ou xenófobos. No Atlético de Madrid temos tolerância zero ao racismo, o nosso empenho na luta contra este flagelo social é total e não vamos parar até o eliminarmos.»

Desta forma, o clube garante já estar «em contacto com as autoridades para oferecer a máxima colaboração na investigação dos eventos ocorridos fora do estádio e exigir a identificação das pessoas que participaram para proceder à expulsão imediata daqueles que são sócios».

Referindo-se aos insultos racistas a Vini Jr. em espaços televisivos e redes sociais, devido à forma como celebra os golos, o At. Madrid considera ainda que «o que aconteceu nos dias que antecederam o dérbi é inadmissível».

«A dor que a nossa família sente por este acontecimento é enorme. Não podemos permitir que alguém associe os nossos adeptos a este tipo de comportamento e questione os nossos valores por causa de uma minoria que não nos representa. A nossa decisão é firme e retumbante e não vamos parar até expulsá-los da família vermelha e branca porque eles não podem fazer parte dela.»

Note-se que o Real Madrid saiu vitorioso, por 2-1, e os festejos do primeiro golo foram marcados pelos inúmeros objetos arremessados para o relvado aquando da «dança» entre Rodrygo e Vini Jr.