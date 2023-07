João Félix confessou publicamente que o Barcelona sempre foi a sua primeira escolha e deixou claro o desejo de jogar no clube catalão. Quem não gostou das palavras do português foi o Atlético de Madrid, clube que detém o seu passe.



Os colchoneros consideraram «pouco profissional» e «uma falta de respeito» o que o avançado disse, segundo revelou fonte oficial do clube aos principais jornais desportivos espanhóis.



«O empresário sabe perfeitamente quais são as condições para que João Félix possa sair do clube. A partir daqui, não temos mais nada a comentar sobre este assunto», referiu ainda.



Recorde-se que Félix, de 23 anos, foi contratado pelo Atlético ao Benfica num negócio superior a 125 milhões de euros. Em três épocas e meia, o atacante nunca se afirmou como titular da equipa de Simeone e esteve cedido ao Chelsea na segunda metade da temporada passada.