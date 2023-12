Terminou sem golos, o sempre ansiado dérbi da cidade de Melbourne no campeonato da Austrália, a A-League.

Pouco depois de o ‘irmão’ Manchester City se sagrar campeão do mundo, o City australiano recebeu o rival Victory, que tem estado melhor na fase inicial da prova.

Roderick Miranda foi titular na defesa da equipa visitante; ao contrário, Nuno Reis não saiu do banco de suplentes da formação da casa.

O City chegou a festejar um golo a instantes do final da partida, mas o lance acabou por ser anulado pela equipa de arbitragem.

O nulo deixou o Victory na segunda posição, com 17 pontos, menos três do que o líder Wellington Phoenix. O City vai no sétimo lugar, com 12 pontos.