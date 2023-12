Pep Guardiola fez rasgados elogios aos jogadores portugueses do Manchester City, em especial a Bernardo Silva, depois da conquista do Mundial de Clubes, em declarações à Sport TV.

«O Bernardo é um sonho de jogador para um treinador. Pode jogar em qualquer sítio, é um jogador incrível. Incrível. Um dos melhores jogadores que treinei na minha carreira. Top-5… ou 10 dos jogadores que treinei», afirmou.

Rúben Dias voltou a ser titular na equipa inglesa e continua a merecer toda a confiança de Guardiola.

«O Rúben é todo caráter. É um líder sempre com níveis de atenção e concentração no máximo», considerou.

Matheus Nunes tem tido menos espaço e visibilidade, mas também mereceu palavras elogiosas do treinador espanhol.

«O Matheus acabou de chegar. Estamos a conhecer-nos. É um rapaz fantástico e que tem qualidades específicas que mais ninguém tem. O arranque com bola, os seus piques à procura de espaço. No em que encontrar o equilíbrio de fazer bem o mais básico, o fácil, o simples… No dia em que der esse passo, irá converter-se num jogador superior», explicou.

Mundial de Clubes fecha um ciclo

Pep Guardiola, o primeiro treinador a ganhar quatro Mundiais de Clubes, sente que «fechou um ciclo» no Manchester City, depois de «vencer todos os títulos que o clube podia ganhar».

«Este dá muito prestígio. Ser campeão do mundo… Durante um ano vamos usar o emblema de campeão. Estamos muito felizes. Tenho a sensação de que o trabalho está feito», disse.

Ainda na mesma entrevista, o treinador espanhol assegurou que não tem um segredo para vencer tantos troféus.

«Bons jogadores e grandes clubes. E muitíssimo trabalho. Não há mais segredos. Muitas horas a pensar e a treinar, como todos os treinadores. É verdade que desde que começámos como treinadores, em 14 ou 15 anos, ganhámos muito em pouco tempo, mais do que eu poderia imaginar. Estou muito feliz por este título, que o clube ainda não tinha e que nos dará prestígio. É continuar, concluiu.