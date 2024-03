Pedri sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita, enquanto Frenkie De Jong tem uma entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito, confirmou o Barcelona, na tarde desta segunda-feira.

Os dois médios saíram lesionados no empate do Barcelona em Bilbau, ante o Athletic (0-0), no domingo.

O primeiro a sair foi o neerlandês, aos 26 minutos, para a entrada de Fermín López. Já Pedri saiu em cima do intervalo, ao minuto 45, para a entrada do compatriota Lamine Yamal.

O Barcelona não detalha o tempo de paragem de ambos, mas a imprensa espanhola avança na tarde desta segunda-feira que o cenário mais provável é ambos só voltarem após a paragem das seleções, agendada para a segunda quinzena de março.

Tal significa que, desde já, Pedri e Frenkie De Jong falham a receção ao Maiorca para o campeonato (8 março) e, de seguida, o crucial jogo em casa ante o Nápoles, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (12 março), assim como a visita ao Atlético de Madrid para o campeonato (17 março).

São duas baixas relevantes para o Barcelona, que já estava privado de outro jogador crucial no plantel: Gavi.

O jornal espanhol As, ainda antes da comunicação do Barcelona, noticiou ao início da tarde que Pedri deve ficar de fora cinco a seis semanas, enquanto Frenkie de Jong tem como tempo estimado de paragem três a quatro semanas.