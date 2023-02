O irmão de Lionel Messi, Matías, protagonizou declarações com um tom muito crítico dirigido ao Barcelona e garantiu que o futebolista argentino só regressaria à Catalunha após uma «limpeza» no clube.

Durante um direto no canal Twicht do filho (Labajada10), Matías respondeu a algumas dúvidas dos espectadores e foi claro: «Não vamos voltar ao Barcelona. E, se o fizermos, vamos fazer uma boa limpeza. Entre eles, livrar-nos do Joan Laporta, ingrato por tudo o que Messi deu ao Barcelona.»

Os adeptos também foram alvo das críticas do irmão de Messi.

«As pessoas não o ajudaram, ele deveria ter saído em procissão ou algo assim, que o Laporta fosse embora e Messi ficasse. Os catalães são traidores. A minha mãe disse ao Lionel uma vez: 'eles vão pagar-te como ao Ronaldinho'. Ninguém conhecia o Barcelona antes», frisou.

Desafiado a escolher entre Pedri e Gavi, Matías Messi não queria «nenhum dos dois», mas acabou por decidir pelo camisola 6 do Barcelona, destacando: «Ele briga com todos, a qualquer momento deixa-te com um a menos».

Por fim, deixou nova «bicada» ao Barça. «Quem já teve oportunidade de viajar para Barcelona, ​​entra no Museu e é Messi.»