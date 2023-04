Os adeptos do Barcelona, que nos últimos dois jogos dos catalães cantaram o nome de Lionel Messi, continuam a sonhar com o regresso do argentino, assim como os próprios jogadores. À margem de um evento solidário, esta terça-feira, Robert Lewandowski abordou a possibilidade de jogar com o campeão do Mundo.

«Messi vai sempre fazer parte do Barcelona. Se ele voltar, não só para os adeptos, mas também para os jogadores, seria fantástico. Barcelona é a casa dele. Não sei o que vai acontecer, mas espero que possamos jogar juntos na próxima época», disse o avançado polaco.

Recorde-se que Messi termina contrato com o Paris Saint-Germain no final da presente temporada e tem o futuro em aberto.