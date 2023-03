O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, considerou esta sexta-feira que não é o momento certo para falar de um eventual regresso de Lionel Messi, mas admitiu que é natural haver uma esperança global em que tal aconteça.

«Creio que não é o momento para falar do regresso do Leo [Messi]. Tenho amizade com ele e falo de vez em quando com ele, mas não é o momento. Para bem do Leo e para bem do clube. É um assunto que estamos a tratar. Tenho muita amizade [por Messi], mas daqui até que se consiga fazer falta um mundo», disse Xavi, em conferência de imprensa.

«Vamos ver o que se passa. Porém, não há nada. Vamos ver a vontade que o Leo tem. Estamos a um passo de conseguir êxitos esta época, seria extraordinário. Na era pós-Messi e estamos a um passo de conseguir títulos. Creio que isto é o êxito», continuou Xavi, dizendo que um eventual regresso do argentino, atual jogador do Paris Saint-Germain, «depende muitos fatores».

«Também estamos às custas do fair-play, muitas coisas. Mas creio que, no final, o que vai depender mais é a vontade de Leo vir para cá, tem as portas abertas e ficaríamos encantados que tivesse vontade de vir outra vez», disse ainda Xavi.

O técnico partilhou ainda das palavras do vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste, sobre o «afeto» por Messi.

«Sim, claro, não me interpretem mal (risos). Mas, no final de contas, vi-o crescer, a magnitude do futebolista que é, conheço-o bem como pessoa, para mim é exemplar. É normal que haja esperança. Estamos esperançados numa Last Dance como Michael Jordan (risos)», afirmou, em alusão à série que envolve os Chicago Bulls e o antigo basquetebolista.