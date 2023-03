O vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste, confirmou que o clube está em contacto com os representantes de Lionel Messi. O internacional argentino está em final de contrato com o PSG e os blaugranas querem assegurar o seu regresso no próximo verão.



«O Leo e a sua família sabem o afeto que tenho por eles. Participei nas negociações que infelizmente não chegaram a bom porto. A saída do Leo é uma espinha que tenho atravessada na garganta. Quando falamos de La Masia e de futebol de formação, falamos de Messi. Claro que ficaria encantado se voltasse pelo que representa a nível desportivo, social e económico. Estamos em contacto com os seus representantes, sim», referiu em declarações reproduzidas pelo Sport, à margem da apresentação da 10.ª edição Barça Academy World Cup.



O campeão do Mundo em 2022 está, lembre-se, a cumprir a segunda época no PSG depois de mais de duas décadas na Catalunha.