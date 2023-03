Bori Fati, pai do futebolista do Barcelona Ansu Fati, reclama mais minutos de utilização do filho no clube catalão e revelou mesmo que já pensou noutras possibilidades para o futuro da carreira do atacante, apesar de dizer que a vontade de Ansu é seguir em Barcelona.

Em entrevista à COPE, na terça-feira, Bori Fati diz que o treinador Xavi Hernández «é o ídolo» de Ansu há muitos anos, mas não escondeu o desagrado com o tempo de jogo do internacional espanhol de 20 anos (38 jogos, seis golos e 1343 minutos em 2022/23).

«Xavi é bom treinador, é um bom homem. O Xavi colocou um trabalho específico para o Ansu e está a ajudá-lo. Como pai, estou zangado, como qualquer pai, porque ver o Ansu com pouco tempo deixa-te um pouco indignado», afirmou.

«Lamento que lhe deem um minuto, dois ou três. Os avançados que lá estão são fenómenos, mas estamos a falar de Ansu Fati da seleção espanhola. Não é um rapa qualquer. É um rapaz que saiu de La Masia. Se não lhe dás isso, o que é que lhe vais dar? Ansu merece muito mais, estamos a falar do “dez” do Barcelona», referiu Bori Fati, dizendo ainda que, das conversas com os dirigentes do clube, a ideia que passam é que contam com Ansu Fati.

Questionado sobre se vê o filho fora do Barcelona caso a equipa técnica siga muito tempo sem contar com ele, Bori Fati respondeu assim: «No Barcelona dizem-me que apostaram muito pelo Ansu, é o que me dizem claramente. Quando me sentei com o Jorge Mendes [representante], a primeira coisa que me disse é que o Ansu quer ficar e que vai continuar a jogar no Barcelona. Mas eu, como pai, pensava outra coisa e o Ansu não está de acordo com isso. O Ansu tinha ofertas e o Bartomeu não quis escutá-las. Se ele continua aqui, vou para Sevilha», concluiu, em alusão ao clube anterior de Ansu, que se mudou do Sevilha para o Barcelona nos escalões de formação, em 2012.

«Pelo Ansu, sim, creio que ele ficaria. Tem contrato, embora dependa do que o Barcelona pense. Mas se é por mim, eu quero ver o Ansu triunfar, porque é alguém que chegou para triunfar», referiu.

Bori Fati apontou ainda à pouca utilização do filho no Mundial 2022. «Sou fã número um de Luis Enrique [antigo selecionador], mas pelo que se passou, preferia que não tivesse ido. Estás a ganhar 7-0 à Costa Rica e não podes pô-lo nem a aquecer? Passou mal no Mundial», disse.

Na mesma entrevista, Bori Fati comparou ainda o caminho que Vinícius teve no Real Madrid. «Recordam-se de que há dois anos matavam o Vinícius? E agora? Pedimos que tenha continuidade e apoio. Eu peço que cuidem dele. Não peço outra coisa», adiantou.

E, a propósito, se o Real Madrid chamasse por Ansu Fati? «Eu penso muito no Sevilha, em voltar a casa. Neste momento não avaliaria uma oferta do Real Madrid, porque o Ansu Fati não aceitaria. Não posso colocar o Ansu onde ele não quer. Mas jamais vou falar mal do Real Madrid, porque nunca sabes o que o mundo te vai colocar, nunca sabes onde te vai levar», analisou.