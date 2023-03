Andreas Christensen lesionou-se no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia e aumentou as preocupações do Barcelona.



Em comunicado, o clube catalão explicou que o defesa-central tem uma lesão no gémeo da perna esquerda. O regresso do dinamarquês à competição está «dependente» da sua evolução ao tratamento.



Embora o Barça não tenha divulgado o tempo de paragem do jogador, o Mundo Deportivo informa que este vai perder o «El Clásico», da segunda mão das meias-finais da Taça do Rei, agendado para dia 5 de abril.



Christensen, que foi utilizado por Xavi em 25 jogos esta época, junta-se aos indisponíveis Pedri, Dembelé, Frenkie de Jong e Ronald Araújo.