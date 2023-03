Depois de o Barcelona ter revelado contactos para o regresso de Lionel Messi, Christophe Galtier foi questionado acerca do futuro do argentino. O técnico do PSG referiu que o clube continua a conversar com «La Pulga» com vista à renovação do contrato que expira no verão.



«O que vai acontecer na próxima época? Eu e o Luís Campos já estamos a trabalhar ainda que o foco principal sejam as dez jornadas que faltam da Ligue 1. Sei que o Messi e o clube estão a negociar [a renovação] há algum tempo, mas o que o Leo decidir será confidencial. Não me compete falar sobre o assunto», referiu, em conferência de imprensa.



Além do tema Messi, o treinador de 56 anos abordou ainda a sua continuidade no emblema parisiense. «A minha ilusão é continuar no PSG na próxima temporada. Já conversei com Luís Campos sobre a reconstrução da equipa, mas neste momento queremos ganhar a Liga», limitou-se a dizer.



Messi termina contrato com o PSG este verão, embora tenha a opção de renovar por mais um ano.