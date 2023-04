Milhares de adeptos do Barcelona gritaram e cantaram pelo futebolista argentino Lionel Messi durante o jogo desta quarta-feira ante o Real Madrid, aos dez minutos de jogo.

Entre várias notícias e declarações do próprio Barcelona nos últimos dias, sobre um possível regresso do argentino, atualmente no Paris Saint-Germain, os associados e fãs do Barcelona e de Messi deixaram uma mensagem de claras intenções.

«Messi, Messi», pôde ouvir-se, ao longo do décimo minuto do «El Clásico» da segunda mão das meias-finais da Taça do Rei, coincidindo o tempo de jogo com o número da camisola que Messi utilizou durante várias épocas em Barcelona.

Na última semana, o vice-presidente do Barcelona, Rafa Yuste, assim como o técnico Xavi Hernández, responderam sobre a possibilidade do regresso de Messi.