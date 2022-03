O Barcelona chegou a acordo com a plataforma de streaming Spotify para tornar-se o principal parceiro dos catalães, a partir de 2022/23 e por quatro temporadas, num acordo que contempla a renomeação do estádio para Spotify Camp Nou.

O clube da Catalunha confirmou ao início da noite desta terça-feira o acordo com o serviço desenvolvido na Suécia, que inclui ainda a aparição do Spotify na parte da frente da camisola das equipas principais masculina e feminina.

Além disso, o Spotify também vai ser o patrocínio das camisolas de treino das duas equipas em questão a partir de 2022/23 e por três temporadas.

«O Barcelona e o Spotify, o serviço de subscrição de streaming áudio mais popular do mundo, chegaram a um acordo para que a empresa sueca se torne o principal parceiro do clube e o parceiro oficial de streaming de áudio. Spotify aparecerá na parte da frente da camisola das principais equipas masculina e feminina, a partir de 2022/23 e durante as próximas quatro temporadas. Spotify também patrocinará as camisolas de treino de ambas as equipas a partir de 2022/23 e para as próximas três épocas», começa por referir o Barcelona, em comunicado, detalhando depois a mudança no nome do estádio.

«Como parte da colaboração, a companhia sueca converte-se no parceiro do nome do estádio, que muda o seu nome e passará a chamar-se Spotify Camp Nou. Nesta linha, o patrocínio visa criar uma nova plataforma para ajudar os artistas a interagir com a comunidade global de fãs do Barcelona», afirmam.

O acordo, notam os catalães, foi «aprovado e assinado pelo Conselho de Administração do Barcelona» e está agora «sujeito à ratificação da Assembleia Extraordinária» que decorre a 3 de abril e envolve os sócios comprometidos do Barcelona [ndr: sócios que sejam maiores de idade e que tenham, entre outras condições, antiguidade mínima de cinco anos de sócio].

O acordo entre Barcelona e Spotify já estava nas previsões e o diretor-geral da companhia, Daniel Ek, esteve mesmo a assistir ao jogo entre Barcelona e Atlético há cerca de mês e meio, em Camp Nou. Em fevereiro, Ferran Reverter deixou mesmo o cargo de diretor-executivo dos catalães, tendo na altura a imprensa espanhola noticiado que a sua saía estava relacionada com divergências sobre o acordo com o Spotify. Em Espanha, noticiou-se ao longo das últimas semanas que o acordo ronda os 280 milhões de euros.