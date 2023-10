O Bayer Leverkusen venceu o Friburgo por 2-1 e regressou à liderança do campeonato alemão.

A jogar em casa, a equipa de Xabi Alonso teve uma primeira parte avassaladora e chegou à vantagem por Florian Wirtz (36m), prodígio alemão que esteve em destaque na partida. No segundo tempo, o médio dos farmacêuticos conduziu a bola durante vários metros e assistiu Hofmann para um remate que esbarrou no poste, mas a bola, depois, bateu nas costas do guarda-redes e entrou na baliza (61m).

O Friburgo reagiu e conseguiu reduzir de bola parada, por Manuel Gulde, aos 70 minutos.

Até ao final, o Leverkusen quebrou o ritmo e o Friburgo, que está a lutar pelas posições de acesso às provas europeias, ainda ameaçou o empate.

Com este resultado, o Leverkusen responde à goleada do Bayern e assume novamente a liderança da Bundesliga, com 25 pontos em nove jornadas, mais dois do que os bávaros.

Resultados e classificação da liga alemã